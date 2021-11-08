Минфин решил оградить российские стратегические предприятия от влияния аудиторов с иностранными корнями или связями, подготовив соответствующий законопроект, пишет «Коммерсант». Теперь проверять такие компании смогут лишь аудиторы, у которых отсутствуют связи с иностранцами, включая членство в международных организациях.

До 12 ноября Минэкономразвития собирает от участников аудиторского рынка мнения о проекте поправок к закону «Об аудиторской деятельности». Поправки могут вступить в силу 1 марта 2022 года. К стратегическим относятся организации и ФГУПы и связанные с ними компании, которые имеют стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и безопасности России, а также включенные в сводный реестр ОПК, фонд перспективных исследований, а также банки, обслуживающие указанные организации.

Сейчас большинство крупных аудиторских компаний, работающих в РФ, являются членами международных сетей с головными организациями за рубежом. Исключение составляет лишь FinExpertiza. По словам вице-президента компании Ильгиза Баймуратова, ограничений на оказание услуг стратегическим организациям у нее не должно быть, так как головная компания находится в России.

Минэкономики учтет инфраструктуру инвестпроектов в системе территориального планирования Минэкономразвития готовится к запуску с декабря централизованной базы данных по новым инвестпроектам в регионах, для которых создается инфраструктура за счет средств, высвобожденных после реструктуризации бюджетных кредитов, пишет «Коммерсант». Пока не запущена государственная информсистема (ГИС) «Капиталовложения», сделать это планируется в рамках уже действующей системы «Территориальное планирование» — в ней будет создан новый модуль с возможностью его переноса на другие платформы.

По мнению партнера «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, поправки «явно нацелены на снижение роли аудиторов «большой четверки» и других крупных игроков». Участники рынка признают, что новые нормы могут стать проблемой. «Компании, которые по законопроекту могут быть отнесены к стратегическим, крупные и стоят тысяч средних», — пояснил топ-менеджер крупной аудиторской компании.

Впрочем, крупнейшие игроки уже имеют опыт обхода подобных норм. Так, в конце сентября BDO Unicon официально заявила, что там «приняли решение преобразовать формат сотрудничества с международной сетью BDO», возвратив себе «историческое название АКГ «Юникон». Гендиректор «Юникона» Владислав Погуляев пояснил, что теперь компания входит не в международную сеть, а в «глобальный альянс» BDO, принадлежит гражданам РФ и поэтому сможет проводить аудит стратегических организаций.

Еще один вариант — создание чисто российской дочерней компании. Так, 28 октября Банк России сообщил о выборе аудиторов, одним из которых стало ООО «Центр аудиторских технологий и решений». Ранее отчетность регулятора заверяла EY. Между тем на официальном сайте EY говорится, что прежнее название ООО — это «Эрнст энд Янг Внешаудит». При этом учредителями ООО выступают российские граждане.