Для перехода от ископаемых к возобновляемым источникам энергии России потребуется не менее 40 лет, а стоимость изменений может составить от 657 млрд до триллиона долларов, заявил в интервью РИА Новости глава СберБанка Герман Греф.

«Ожидается, что эти изменения займут минимум 40 лет. За это время экономика и рыночная конъюнктура «переварят» все возможные изменения в технологиях, спросе и предложении, структуре цен. Сложится новая стабильная и более устойчивая в долгосрочной перспективе модель экономического развития», — заявил Греф.

По его словам, действующая программа реиндустриализации будет способствовать развитию новых технологий, появлению новых рабочих мест и улучшению качества окружающей среды.