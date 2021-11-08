Для перехода от ископаемых к возобновляемым источникам энергии России потребуется не менее 40 лет, а стоимость изменений может составить от 657 млрд до триллиона долларов, заявил в интервью РИА Новости глава СберБанка Герман Греф.
«Ожидается, что эти изменения займут минимум 40 лет. За это время экономика и рыночная конъюнктура «переварят» все возможные изменения в технологиях, спросе и предложении, структуре цен. Сложится новая стабильная и более устойчивая в долгосрочной перспективе модель экономического развития», — заявил Греф.
По его словам, действующая программа реиндустриализации будет способствовать развитию новых технологий, появлению новых рабочих мест и улучшению качества окружающей среды.
Половина из необходимых 100 трлн долларов для декарбонизации цепочек поставок должна быть инвестирована в компании малого и среднего бизнеса. Этот шаг поможет в борьбе с изменением климата, говорится в исследовании BCG и HSBC.