Бывшие сотрудники АНО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) 21 октября пожаловались президенту Владимиру Путину на нарушение этой организацией трудового законодательства, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое подписали 25 человек, уточняя, что много месяцев работникам АНО не выплачивалась зарплата, а к августу практически все сотрудники были сокращены или уволены по иным основаниям без выплаты полагающихся по закону пособий и компенсаций.

Агентство было создано для сопровождения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — особого режима для крупных инвесторов; учредителями АНО стали ВЭБ.РФ, фонд «Сколково», Фонд развития промышленности (ФРП), а также до апреля 2021 года участниками организации были правительство России и Минэкономразвития.

Первые СЗПК были подписаны в декабре 2020 года, к апрелю было уже 36 соглашений на сумму 1,3 трлн рублей, а также получены заявки компаний для реализации еще 73 новых проектов на сумму 1,6 трлн рублей, докладывал президенту первый вице-премьер Андрей Белоусов; эти соглашения обеспечили сотрудники АНО «АИР», утверждают они в своем письме Путину.

Также в их обращении президенту упоминается, что в Басманном районном суде Москвы и других судах по месту жительства отдельных работников ведутся массовые судебные разбирательства; в базе Мосгорсуда обнаружено по меньшей мере 55 исков по трудовым спорам с АНО «АИР», по 23 из них истцом выступает Басманный межрайонный прокурор, еще по двум — Басманная межрайонная прокуратура, по остальным — бывшие работники агентства.

Общая сумма исковых требований по зарплатам и компенсациям достигает 43 млн рублей, по 25 из 55 исков суд уже полностью или частично удовлетворил требования; по остальным заявлениям заседания расписаны на ближайший месяц, следует из картотеки Басманного районного суда Москвы.