Банк России 9 ноября 2021 года выпустил в обращение две памятные монеты, посвященные Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Серебряная монета номиналом 3 рубля посвящена 100-летию образования Карачаево-Черкесской Республики. На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение стелы «Дружба народов Карачаево-Черкесии» на фоне стилизованного изображения вершин Эльбруса; справа — герб Карачаево-Черкесской Республики. Имеются надписи: «Карачаево-Черкесская Республика» и «100 лет».

Тираж монеты — 3 тыс. штук.

Монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «Карачаево-Черкесская Республика» вышла в серии «Российская Федерация». Данная монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. На оборотной стороне расположено рельефное изображение герба Карачаево-Черкесской Республики. На кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: «Российская Федерация» и «Карачаево-Черкесская Республика».

Тираж этой монеты — 1 млн штук.