Объем торгов иностранными ценными бумагами на Московской бирже 5 ноября 2021 года составил рекордные 7,6 млрд рублей, или 9% объема торгов на рынке акций. По сообщению пресс-службы торговой площадки, всего в этот день было заключено более 72 тыс. сделок.

В настоящее время на Мосбирже доступна 441 иностранная акция. Лидерами по объемам торгов 5 ноября стали Moderna, Nvidia, Tesla, Pfizer, Qualcomm.

По словам директора департамента рынка акций Мосбиржи Бориса Блохина, количество доступных бумаг в этом году превысит 500, а в следующем темпы добавления будут еще ускорены, в том числе за счет расширения новых юрисдикций.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года в российских рублях. Сделки с иностранными бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях – с 10:00 до 23:50 мск. С 27 сентября Московская биржа предоставила возможность совершать сделки с иностранными акциями в долларах США с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала – по американским бумагам в долларах США. В декабре 2021 года станет доступна утренняя торговая сессия на рынке акций.

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