Банк России установил официальные курсы валют на 9 ноября.

Курс доллара понизился на 9,01 копейки, составив 71,3975 рубля (71,4876 рубля на 8 ноября). Курс евро опустился на 27,57 копейки до 82,5355 рубля (с 82,8112 рубля на 8 ноября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:51 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,46 рубля (плюс 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:51 мск стоил 82,67 рубля (плюс 17 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 71,12 до 71,53 рубля за доллар и от 82,25 до 82,67 рубля за евро.