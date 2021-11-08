AP Companies уже второй год подряд занимает первое место в номинации «Компания года — международный медицинский ассистанс» ведущей мировой премии International Travel & Health Insurance Journal (ITIJ Awards). В этом году заявки на участие в данной номинации подали более 400 компаний со всего мира. Экспертный совет отмечает высокую технологичность AP Companies и весомый вклад в борьбу с пандемией COVID-19.



ITIJ Awards — главная международная премия в области медицинского страхования. Ее вручают с 2002 года. С начала пандемии награда стала еще более значимой: она позволяет отметить и поддержать участников рынка, которые внедряют медицинские инновации и помогают менять сферу страхования к лучшему даже в таких непростых условиях.

Компании-номинанты оцениваются по менеджменту качества, ценообразованию, уровню сервиса и медицинской экспертизы. Победителя определяют путем онлайн-опроса ведущих экспертов и потребителей страховых медицинских услуг.

AP Companies организовывает медицинские услуги по всему миру, объединяя более 40 тыс. больниц, поликлиник, медицинских пунктов, лабораторий и диагностических центров в 185 странах. Услуги AP Companies доступны более 21 млн застрахованным, из них более 200 тыс. обслуживаются ежегодно по программам добровольного и международного медицинского страхования. Среди сервисов компании есть телемедицина, медицинская эвакуация, перинатальная помощь, педиатрия, лечение психических расстройств, интенсивная терапия и помощь при COVID-19. В распоряжении AP Companies машины скорой помощи, санитарные лайнеры, центры вакцинации, реанимобили, а также новейшее медицинское оборудование.

Лиана Абсалямова, управляющий партнер AP Companies:

«Мы очень рады уже второй год получить первое место в номинации «Компания года — международный медицинский ассистанс». Это говорит нам о том, что мы движемся в правильном направлении. Пандемия стала для нас драйвером технологического роста. Многие процессы, которые мы планировали внедрять плавно, пришлось внедрять оперативно, при этом без права на ошибку. Цифровая трансформация крупной компании, работающей в такой ответственной сфере как медицинский ассистанс, — сложный путь, где нет готовых решений и нет места экономии в ущерб качеству услуг. На этом пути для AP Companies особенно важна обратная связь от наших клиентов и партнеров. Высокая оценка нашей работы, в очередной раз данная экспертами премии ITIJ Awards, — предмет гордости для всех сотрудников AP Companies, которые ежедневно делают максимум возможного, чтобы оправдать ожидания каждого клиента».

Виктория Цирер, генеральный директор компании AP Companies:

«Наше главное преимущество — сочетание технологичности и профессионализма сотрудников, что позволяет нам решать задачи быстро и эффективно. В 2022 году мы продолжим двигаться в сторону максимальной автоматизации и роботизации тех бизнес-процессов, где подобные изменения эффективны. В нашей работе очень важно освободить персонал от рутины в пользу решения сложных задач, где необходимо личное профессиональное участие специалиста. Мы также продолжим расширять линейку наших сервисов, выходящих за рамки ассистанской деятельности».

В 2021 году в рамках цифровой трансформации AP Companies усовершенствовало направление онлайн-услуг. Теперь клиенты могут получить не только расширенный доступ к телемедицине через личный кабинет или мобильное приложение, чтобы свести к минимуму личные контакты во время пандемии, но и при необходимости самостоятельно выбрать клинику и записаться к нужному врачу, на обследование, получить возмещение, пользоваться цифровой медкартой и многое другое.

За счет автоматизации более 80% медицинских обращений теперь обрабатываются онлайн. Это позволило увеличить штат сотрудников всего на 20%, тогда как бизнес вырос почти в два раза, а обороты превысили допандемийный период.

Кроме того, в компании понимают важность заботы о своих сотрудниках. Специальные тренинги и психологическая онлайн-поддержка 24/7, которыми может воспользоваться персонал, помогли справиться с выгоранием даже в самые пиковые моменты.