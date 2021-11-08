Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой оказать государственную поддержку, в том числе ввести налоговые льготы для управляющих компаний. Письмо имеется в распоряжении ТАСС.

«Просим вас оказать государственную поддержку на период нерабочих дней конца октября — начала ноября 2021 года для управляющих компаний: ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС, <...> рассмотреть возможность субсидировать коммунальные платежи», — говорится в письме.

Авторы также просят компенсировать разницу между МРОТ и реальной заработной платой сотрудников предприятий, занимающихся управлением торговыми центрами. Кроме того, предлагается включить индустрию ТЦ в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения коронавируса.

По данным РСТЦ, с учетом ограничительных мер с начала пандемии торговые центры недополучили в среднем до 40% арендного дохода в сравнении с докризисным 2019 годом, а в течение осенних нерабочих дней эта цифра составила около 85%.

Президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. При этом в ряде регионов приняли решение объявить их раньше. С 8 ноября режим продлен в пяти российских регионах: Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях.