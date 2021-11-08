Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил норму о повышении порога ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 7% до 10% ВВП, сверх которого средства могут инвестироваться. Соответствующую норму внесло правительство РФ ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ», который является бюджетообразующим и был внесен в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета. Законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 11 ноября.

Как сообщил замминистра финансов Алексей Лавров, поправка увеличивает порог, при превышении которого средства ФНБ можно инвестировать в корпоративные ценные бумаги. «Сейчас этот порог 7%, предлагается его повысить до 10%, с тем чтобы позволить увеличить ликвидную часть фонда на случай неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры и одновременно с этим установить в абсолютных размерах допустимый объем использования средств ФНБ в размере 2,5 триллиона рублей на три года для реализации финансирования самоокупаемых проектов», — указал Лавров.

Законопроект был принят в первом чтении 21 октября. Документ, в частности, устанавливает на постоянной основе норму об использовании правительством РФ в установленном им порядке средств ФНБ сверх объема, предусмотренного законом о федеральном бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня. Эта норма позволит в случае снижения цен на нефть направлять средства фонда на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета до внесения поправок в бюджет для оперативного реагирования, указано в пояснительной записке.



Кроме того, для компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в связи с проектируемыми изменениями в режиме налогообложения черной и цветной металлургии, угольной промышленности, а также сырья для производства минеральных удобрений (в частности, изменение ставок НДПИ и введение нового акциза) предусмотрена корректировка нормативов распределения в бюджеты регионов дополнительных поступлений, связанных с изменением налоговых ставок, в размере выпадающих доходов по налогу на прибыль.