Падение выручки малых и средних предпринимателей (МСП) в регионах, на объектах которых уменьшили наполняемость и ввели систему QR-кодов, в нерабочие дни составило до 25%, сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.
«[Предприниматели] понесли [потери] там, где вообще было запрещено работать ряду отраслей. <…> Был ряд регионов, где нельзя было работать общепиту и так далее. <…> Там, где было разрешено работать с учетом QR-кодов и заполняемости, в принципе потери составили до 25%», — сказал он.
По мнению Калинина, потери МСП восполнимы, учитывая, что пострадавшие отрасли получат безвозвратные субсидии в размере одного МРОТ на сотрудника.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести отсрочки по налогам для бизнеса, пострадавшего из-за новых коронавирусных ограничений. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.