Падение выручки малых и средних предпринимателей (МСП) в регионах, на объектах которых уменьшили наполняемость и ввели систему QR-кодов, в нерабочие дни составило до 25%, сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.

«[Предприниматели] понесли [потери] там, где вообще было запрещено работать ряду отраслей. <…> Был ряд регионов, где нельзя было работать общепиту и так далее. <…> Там, где было разрешено работать с учетом QR-кодов и заполняемости, в принципе потери составили до 25%», — сказал он.

По мнению Калинина, потери МСП восполнимы, учитывая, что пострадавшие отрасли получат безвозвратные субсидии в размере одного МРОТ на сотрудника.

Титов предложил отсрочить выплаты налогов для пострадавшего бизнеса до 2022 года

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести отсрочки по налогам для бизнеса, пострадавшего из-за новых коронавирусных ограничений. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.