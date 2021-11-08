Падение выручки малых и средних предпринимателей (МСП) в регионах, на объектах которых уменьшили наполняемость и ввели систему QR-кодов, в нерабочие дни составило до 25%, сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.

«[Предприниматели] понесли [потери] там, где вообще было запрещено работать ряду отраслей. <…> Был ряд регионов, где нельзя было работать общепиту и так далее. <…> Там, где было разрешено работать с учетом QR-кодов и заполняемости, в принципе потери составили до 25%», — сказал он.

По мнению Калинина, потери МСП восполнимы, учитывая, что пострадавшие отрасли получат безвозвратные субсидии в размере одного МРОТ на сотрудника.