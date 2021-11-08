Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал приоритеты нового федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов — это поддержка семей с детьми, защита уязвимых категорий граждан, совершенствование системы здравоохранения.

«Нам предстоит проголосовать за бюджет, который должен, как и любой бюджет государственный, быть основой для дальнейшего развития нашей страны и, конечно, обеспечить людям весь спектр гарантий со стороны государства… Значительную часть всех расходов — почти треть — планируется отвести на социальный блок», — сказал Медведев во время обсуждения поправок «Единой России» ко второму чтению бюджета с руководством партии и ее думской фракции.

Он подчеркнул, что «приоритеты бюджета остаются прежними».

«Это поддержка семей, защита наиболее уязвимых категорий граждан, помощь людям, у которых есть ограничения по здоровью, предусмотрены весьма значительные расходы на совершенствование сферы образования и здравоохранения, в том числе первичного звена», — отметил Медведев.

По его словам, повышенное внимание также должно быть уделено таким направлениям, как социальное развитие села, помощь регионам в строительстве и ремонте дорог, создание спортивной инфраструктуры в малых городах и сельской местности.

«Нужно подумать и над другими направлениями… над тем, что можно сделать, если появятся дополнительные возможности по бюджетному финансированию таких проектов и программ», — также сказал Медведев.