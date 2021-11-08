Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства, рассказали в отделении ПФР по Карачаево-Черкесской Республике. Пенсия в этом случае назначается по предложению органов службы занятости не ранее чем за два года до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.

«Основные требования — наличие страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо необходимого стажа работы на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, а также отсутствие возможности для трудоустройства. Пенсия устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» на период до наступления пенсионного возраста», — отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, а также направления социальной поддержки граждан предпенсионного возраста, поддержки занятости и переквалификации граждан старшего поколения.

«Вместе с тем положениями закона установлены основания для досрочного выхода на пенсию», — сообщила заместитель управляющего главного управление отделения Пенсионного Фонда России по Карачаево-Черкесской Республике Ирина Тамбиева.

Право на досрочную пенсию также имеют граждане со стажем не менее 37 лет для женщин и 42 года для мужчин, а также многодетные мамы с тремя и четырьмя детьми, уточнили в ПФР.



Напомним, увеличение пенсионного возраста проходит постепенно. Переходный период продлится десять лет (до 2028 года), и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на один год, пока не достигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. Для тех, кто уходит на пенсию в 2021 году, возрастной порог снижается на полтора года, несмотря на то что с января он вырос еще на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам.

