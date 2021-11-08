Согласно данным «Ингосстраха», спрос на страхование загородной недвижимости в первом полугодии 2021 года продолжил рост — в этот период компания застраховала свыше 124 тыс. загородных объектов, что на 15% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.



Общие сборы по программе в первом полугодии 2021 года составили около 726 млн рублей (прирост более 18% к показателям первого полугодия 2020 года). Средняя сумма по договору страхования — примерно 1,5 млн рублей.

Анализ географии заключенных договоров показал, что за первые шесть месяцев 2021 года наиболее активно страховали свои частные дома жители Московской, Нижегородской, Ленинградской областей, а также Пермского края и Республики Башкортостан. Чаще всего клиенты «Ингосстраха» страхуют жилые объекты стоимостью до 5 млн рублей.

«Дачный сезон подошел к концу, однако мы продолжаем отмечать повышенный спрос на страхование этого типа имущества. Страхователи понимают, что в их отсутствие жилье подвергается большому числу потенциальных рисков и стараются обезопасить себя от лишних расходов. Следует также отметить, что формат проживания за городом все еще актуален — многие клиенты сохраняют «пандемийную» привычку и выезжают на дачу и в осенне-зимний период. Эта тенденция останется и в ближайшем будущем — так, по нашим прогнозам, спрос на дачи в 2021 году вырастет на 31% по сравнению с 2020 годом», — комментирует начальник отдела имущественного и личного страхования компании «Ингосстрах» Станислав Олейников.

«Ингосстрах» уделяет первостепенное внимание пожеланиям клиентов и стремится предлагать максимально надежную страховую защиту имущества от широкого спектра рисков. Так, предложения компании по страхованию загородной недвижимости — комплексные, поэтому все основные риски закладываются в продукты по умолчанию. При этом в рамках классического (не коробочного) страхования клиент может дополнить пакет рисков, например, рисками, связанными с повреждением коммуникаций грызунами, с нарушением строительных норм, правил эксплуатации имущества, а также рисками, связанными с техногенной аварией.