Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО за девять месяцев 2021 года составила 38,7 млрд рублей, что в 2,4 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в релизе кредитной организации.



«ПСБ сформировал базу для устойчивого роста: с начала года активы банка увеличились на треть, чистая прибыль выросла почти в 2,5 раза, а рентабельность капитала приблизилась к 20%. Динамичное развитие бизнеса сопровождается тщательным контролем стоимости риска и операционных расходов, за счет чего банк существенно улучшил показатели операционной эффективности. Мы активно наращиваем кредитование, что обеспечивает стабильную динамику чистого процентного дохода. В прибыли устойчиво растет доля комиссионного дохода — и это результат масштабной работы по развитию цифровой платежной инфраструктуры, улучшению клиентского опыта, что позволяет нам активно расширять клиентскую базу в розничном сегменте и МСБ. По объемам бизнеса ПСБ с опережением выполняет предусмотренные стратегией показатели. Рост активов кратно превосходит динамику рынка: за последние три года при росте рынка примерно на 30% активы банка увеличились почти в три раза и к концу текущего года, по нашим ожиданиям, приблизятся к 4 триллионам рублей», — прокомментировала главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская.

Чистый процентный доход за девять месяцев 2021 года увеличился на 34% год к году и составил 67,7 млрд рублей. Процентные доходы выросли на 23% год к году — до 141,2 млрд рублей, а процентные расходы — на 14% год к году, до 73,5 млрд рублей.

Чистая процентная маржа за указанный период составила 2,7%.

Чистый комиссионный доход за девять месяцев текущего года вырос на 66% год к году — до 25,5 млрд рублей. Как пояснили в финучреждении, драйверами послужило банкострахование (рост почти в три раза), а также расчетно-кассовое обслуживание (плюс 27%).

Активы банка с начала года увеличились на 33% — до 3,7 трлн рублей по состоянию на 1 октября 2021 года (2020 год — 2,8 трлн рублей).



Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение вырос на 30% с начала года — до 1,909 трлн рублей по состоянию на 1 октября 2021 года. Корпоративный кредитный портфель составил 1,333 трлн рублей (плюс 35% за девять месяцев 2021 года), портфель кредитов МСБ — 171 млрд рублей (плюс 24% за девять месяцев 2021 года), розничный портфель — 405 млрд рублей (плюс 30%).



Объем средств на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 36% — до 2 924 млрд рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в средствах клиентов составила 38% на 1 октября 2021 года. Объем средств на счетах корпоративных клиентов составил 1 934 млрд рублей, средств клиентов МСБ — 464 млрд рублей, а средств розничных клиентов — 526 млрд рублей.



Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями «Базеля III», на 1 октября 2021 года составил 342 млрд рублей (2020 год — 305 млрд рублей), увеличившись на 12% за счет полученной за отчетный период прибыли.

Среди прочего сообщается, что коэффициент общей достаточности капитала по «Базелю III» по МСФО выполняется с большим запасом и на 1 октября 2021 года составил 13,5% (при минимальном требовании 8%), коэффициент достаточности основного капитала — 11,7% (при минимальном требовании 6%) и базового капитала — 10,6% (при минимальном требовании 4,5%).