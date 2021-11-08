Рубль завершил основную валютную сессию понедельника разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 71,225 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 43,6 тыс. сделок почти на 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 71,1225—71,5275 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 82,54 рубля, увеличившись на 4 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 6,3 тыс. сделок на 367,7 млн евро по курсам от 82,25 до 82,73 рубля за евро.

В рубле все еще видна слабость, так как рынку интересна иностранная валюта, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Доллар США к вечеру торгуется по 71,31 рубля и может двигаться в коридоре 71—72 рубля. Отметка в 71 рубль за доллар сейчас выступает сильной поддержкой. Пока рынок не пробьет ее вниз, сохраняются шансы на движение в сторону 72,25 рубля за доллар. Евро стоит 82,55 рубля и способен оставаться в диапазоне 82—83 рублей», — комментирует эксперт.