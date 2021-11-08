Пенсионный фонд России в полном объеме разместил 975 млн рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 34 дня, сообщается на сайте ПФР.

«На Московской бирже прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. В результате аукциона удовлетворена заявка одной кредитной организации на общую сумму 975 млн рублей, то есть всю сумму, выставленную к торгам. Средства пенсионных накоплений размещены в депозиты по ставке 8,05 процента годовых сроком на 34 дня, до 13 декабря», — говорится в сообщении.

Согласно закону средства обязательных и добровольных страховых взносов на накопительную пенсию подлежат инвестированию до момента передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. Инвестированию также подлежат средства резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию.

В ведомстве пояснили, что депозитные аукционы проводятся в соответствии с постановлением правительства РФ и приказами Министерства финансов РФ, которые регламентируют порядок и критерии отбора банков, принимающих участие в аукционе.