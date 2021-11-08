Freedom Holding Corp. представил результаты за II квартал 2022 фискального года, который совпадает с III календарным кварталом 2021-го (июль — сентябрь).



Выручка холдинга за отчетный период увеличилась на 349% г/г — с 70 млн долларов до 313 млн. Драйверами ее роста стали повышение доходов от ценных бумаг на 2 011% (плюс 167 млн долларов) — с 8 млн до 175 млн, а также увеличение комиссионных доходов на 115% (плюс 62 млн) — с 54 млн до 116 млн. Рост доходов от операций с ценными бумагами в объеме 179 млн долларов является разовым явлением, обусловленным переоценкой и реализацией крупной финансовой инвестиции.

Чистая прибыль холдинга в годовом сопоставлении выросла более чем в 8,5 раза — с 24 млн долларов за II квартал 2021 финансового года до 205 млн долларов по итогам последнего отчетного периода. Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества бумаг, равного 59 млн долларов, за год повысилась на 3,04 доллара, до 3,44.

Прочий совокупный доход увеличился с 13 млн долларов во II квартале 2021 финансового года до 205 млн долларов в аналогичном периоде 2022-го. Активы и обязательства холдинга выросли на 373 тыс. и 162 тыс. долларов соответственно.

Затраты холдинга повысились на 85% (плюс 35 млн долларов). Операционные расходы выросли на 21 млн долларов, процентные — на 11 млн, комиссионные — на 3 млн.

Общее повышение затрат обусловлено расширением бизнеса, в частности:

увеличением расходов на профессиональные услуги;

ростом процентных издержек по клиентским остаткам на банковских счетах;

повышением расходов, связанных с краткосрочным финансированием, привлеченным посредством соглашений РЕПО по ценным бумагам;

ростом количества клиентов и объема совершаемых ими сделок.

«Второй квартал 2022 фискального года был весьма динамичным и продуктивным для всех компаний группы. Наши основные финансовые показатели продемонстрировали многократный рост. Мы продолжаем осуществление плана по экспансии на новые рынки и расширению спектра услуг. Особенно хочу отметить успешный запуск цифровой ипотеки в Казахстане. Опыт, полученный в ходе реализации данного проекта, поможет нам в ближайшем будущем предоставлять новые уникальные финансовые продукты всем клиентам холдинга. Еще одним важным событием отчетного периода стало получение Freedom Finance Europe прямого членства в Euroclear, что позволило расширить спектр операционных, расчетных и депозитарных услуг на рынках континентальной Европы, Великобритании и США», — отметил CEO Freedom Holding Corp. и основатель «Фридом Финанса» Тимур Турлов.

По состоянию на 30 сентября 2021 года в холдинге открыто свыше 340 тыс. клиентских счетов. Наибольший прирост показал Freedom Finance Europe — по итогам отчетного квартала число открытых счетов в подразделении составило 76 тыс., что является новым драйвером роста брокерского бизнеса холдинга.