Банк «Ренессанс Кредит» открыл новый региональный кредитно-кассовый офис в Тамбове, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: улица Советская, д. 109а.

«В офисе «Тамбов» доступен полный спектр банковских услуг, предоставляемых «Ренессанс Кредитом»: оформление и погашение кредита, открытие и закрытие депозита, кредитной или дебетовой карты, а также различные платежи, денежные переводы и т. д.», — говорится в релизе.



Как уточняется, кредитно-кассовый офис «Тамбов» стал пятым по счету региональным инновационным отделением мини-формата, открытым банком в 2021 году. Основное отличие таких офисов от классических в том, что их клиенты могут производить рассчетно-кассовые операции непосредственно во время обслуживания специалистом банка, не обращаясь отдельно в кассу.

Отделение ждет клиентов с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

