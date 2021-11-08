Клиентам — физическим лицам Руснарбанка теперь доступен сервис открытия счета для последующего размещения депозитов без посещения офисов банка. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кредитной организации.

Проект запущен в пилотном режиме для жителей Москвы и Московской области. «Достаточно разместить заявку на промостранице банка, и мы доставим вам пакет документов на подпись для открытия счета и проведем идентификацию в удобном для вас месте и формате», — говорится в релизе.

В финансовом учреждении уточняют, что для клиентов, выбирающих размещения вкладов онлайн, банк ввел специальную линейку вкладов с повышенными ставками. После окончания периода пилотного режима данная технология будет доступна и в других регионах Российской Федерации, добавили в банке.