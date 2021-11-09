В России только 0,2% граждан знают, как обезопасить данные своих банковских карт, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования платежной системы Visa. Выяснилось, что 90% опрошенных лишь частично знают, как обезопасить данные своих банковских карт, причем хуже всего осведомлены об этом молодые люди в возрасте до 25 лет.

По данным исследования, примерно 15% опрошенных готовы сообщить информацию о сроке действия банковской карты и номер телефона, к которому она привязана, в телефонном разговоре с человеком, который представится сотрудником банка. Тем не менее о том, что номер банковской карты и имя ее владельца нельзя сообщать никому, знает каждый второй опрошенный — 54%.

Отмечается, что самыми незащищенными от мошеннических схем оказались те, кто еще не сталкивался со злоумышленниками. Говоря о способах защиты платежных данных, 55% опрошенных отметили, что считают двухфакторную авторизацию платежей наиболее эффективной в этом вопросе. Самым распространенным способом защиты платежных данных оказались одноразовые коды подтверждения платежей, которыми пользуются 74% респондентов. В то же время каждый четвертый доверяет одноразовым кодам и считает их эффективными.

Уровень доверия россиян к биометрическим способам защиты информации выше. Так, 42% респондентов используют распознавание по отпечатку пальца: 39% считают такой способ надежным. Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге отпечаток пальца используют 62% опрошенных, что на 10% больше, чем в среднем по стране.

Примечательно, что защита с помощью распознавания лица (Face ID) встречается реже — ее применяют 12% опрошенных. Доверяют этой технологии 14% россиян, а среди респондентов в возрасте 18–34 лет — 18%. Еще 3% используют защиту на основе голосовых технологий. Подчеркивается, что 12% респондентов заявили, что эффективных способов защиты данных нет.

Изучением вопроса занималась компания Ipsos. В опросе участвовали 1 613 человек в возрасте от 18 до 65 лет: владельцы банковских карт и активные пользователи цифровых услуг кредитных организаций. Опрошенные проживают в городах с населением от 100 тыс. человек.