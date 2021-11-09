Автомобили марки Hyundai оказались самыми угоняемыми в 2021 году. Такие данные опубликовала страховая компания «Согласие».

По данным страховщиков, в 2021 году треть угонов пришлась на автомобили марки Hyundai (Solaris, Tucson, Santa Fe и Sonata), 19% — на Kia (Sorento, Sportage, Rio X-Line, Optima), 12% — на Lexus (LX 570, RX 300 и LX 470), 9% — на Toyota (RAV4, Camry). В остальных случаях фигурировали Mitsubishi, Nissan, Land Rover, Lada, Jeep, BMW и авто других марок.

В текущем году 34% угнанных автомобилей были белого цвета, еще 24% — черного. В 19% случаев угонщиков интересовали серые машины, в 12% — серебристые. На коричневые и синие пришлось 7% и 2% угонов соответственно. Также 2% угнанных авто были покрашены в красный цвет.

«В основном угонщиков интересуют авто, припаркованные владельцами около дома. В заявлениях клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищали автомобили, который ранее арендовали», — сообщили в страховой компании.

В 2021 году 48% авто были похищены в Москве и области, 52% — в других регионах страны.

Самым дорогим угнанным автомобилем был Land Rover, похищенный в Москве. За него была выплачена страховка в размере 10,6 млн рублей. На втором месте по сумме выплаты — BMW в Санкт-Петербурге (возмещение — 4,3 млн рублей). На третьем — Jeep, за который владелец в столице получил от страховой компании 4 млн рублей.