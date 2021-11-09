Американская брокерская организация Robinhood 8 ноября сообщила об инциденте со взломом системы компании и утечкой электронных адресов около 5 млн пользователей, пишут «Известия» со ссылкой на информацию с сайта компании.

«На текущий момент мы понимаем, что неуполномоченная третья сторона получила список адресов электронной почты примерно 5 млн человек и полные имена приблизительно 2 млн человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, предполагается, что была раскрыта дополнительная личная информация, включая имя, дату рождения и почтовый индекс, у примерно 310 человек. Также мошенник смог раскрыть более подробные данные об учетной записи около десяти клиентов.

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Отмечается, что злоумышленник во время телефонного разговора с сотрудником организации использовал методы социальной инженерии и получил доступ к ряду систем клиентской поддержки.

При этом компания сообщает, что атака была локализована и злоумышленнику не удалось раскрыть номера социального страхования, номера банковских счетов или дебетовых карт. Утверждается, что в результате инцидента ни один из клиентов не понес финансовых потерь. О произошедшем было сообщено правоохранительным органам. Расследование инцидента продолжается.

Компания Robinhood была создана в 2013 году. Ее особенностью стало то, что у физлиц не брали комиссию за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, то есть заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся выполнить ее с максимальной выгодой для себя.