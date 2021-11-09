Объем ипотечных кредитов, выданных за январь — сентябрь 2021 года, вырос на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,875 трлн рублей. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс».

Всего за девять месяцев 2021 года было выдано 570,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 4,1% больше, чем за такой же период прошлого года.

Средняя сумма ипотечного кредита выросла на 23,1% по сравнению с сентябрем прошлого года и составила 3,55 млн рублей.

Совокупный портфель ипотечных кредитов российских кредитных учреждений по итогам сентября 2021 года достиг 5,435 трлн рублей, рост к сентябрю 2020-го составил 19,7%.

В материалах «Эквифакса» указано, что уровень риска портфеля ипотечных кредитов сохраняется на стабильно низком уровне. Уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по ипотечным кредитам на конец сентября составляет 1,21%, что на 0,36 процентного пункта ниже уровня на 30 сентября 2020 года.

Средний срок выдаваемого ипотечного кредита по итогам сентября 2021 года составляет 224,3 месяца, что на 12,7% выше показателя сентября 2020-го.

В топ-5 регионов по выдаче ипотечных кредитов вошли: Москва (объем выдачи в сентябре 2021 года — 38,3 млрд рублей), Санкт-Петербург (13,4 млрд), Московская область (11,7 млрд), Новосибирская область (7,9 млрд), Республика Татарстан (7,1 млрд).