Фондовые торги в России стартовали во вторник в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи потерял 0,4% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 201,34 пункта. Индекс РТС опустился на 0,54% — до отметки 1 855,32.

По мнению главного аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, несмотря на то, что накануне индекс Мосбиржи прибавил чуть более процента, российский фондовый рынок во вторник остался без внешней поддержки и говорить о формировании нового восходящего тренда пока не приходится.

«С утра в пределах 0,2% снижаются американские фьючерсы, в минусе торгуется большинство промышленных и драгоценных металлов, около вчерашнего закрытия болтается нефть. <…> Наиболее перспективно для покупок сейчас выглядят золото и акции золотодобывающих компаний. <…> Можно ожидать, что в ближайшее время спрос на золото как защитный инструмент повысится из-за нарастания опасения глобальной инфляции и уменьшения уверенности в продолжении сильного восходящего тренда на рынках акций. Отчасти это предположение подкреплено очередной волной роста биткоина и обновления им исторического максимума, говорящей о том, что инвесторы ищут другие инструменты вложения капитала, нежели акции. Других долгоиграющих идей для лонга мы пока не видим», — отметил аналитик.