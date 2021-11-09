Минцифры РФ проведет дополнительное тестирование портала госуслуг в связи со сбоем в сроках действия COVID-сертификатов. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Cnews 2021 во вторник.

«Мы в достаточно экстренном порядке выводили единую форму сертификата вместо двух отдельных — сертификата переболевшего и сертификата вакцинированного», — пояснил Шадаев.

По словам министра, был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября на портале все должны прийти к единой форме. «В рамках единой формы возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 тысячам пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контртестирование», — отметил Шадаев.