Минюст РФ зарегистрировал новую редакцию инструкции о порядке проведения Банком России контрольных мероприятий в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций. Согласно этому документу, теперь ЦБ в ходе проверок начнет выявлять и фиксировать использование недобросовестных практик подконтрольными организациями.

«Это касается, например, продажи одного финансового продукта под видом другого, введения потребителя или инвестора в заблуждение о размере комиссий или доходности, предоставления клиентам неполной или искаженной информации о предлагаемых финансовых продуктах и услугах», — пояснили в Центробанке.

По итогам проверок ЦБ сможет применять меры воздействия к финансовым организациям и требовать корректировки их взаимодействия с потребителем.

«Поведенческий надзор Банка России включает в себя не только анализ жалоб и восстановление нарушенных прав конкретных заявителей, но и целый комплекс мер для выявления и пресечения недобросовестного поведения участников рынка. Теперь арсенал регулятора будет расширен инструментом проверок, его применение позволит воздействовать на финансовые организации более точечно и эффективно», — отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.