Банк «Санкт-Петербург» снизил процентные ставки по ипотечным государственным программам, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В частности, базовая процентная ставка по «Госпрограмме» теперь составляет 5,9%, а для специальных категорий граждан — 5,7%.

Такие условия (5,7% годовых) доступны при выполнении одного из следующих параметров: срок кредитования не более семи лет, первоначальный взнос более 50%, наличие у клиента зарплатного счета в банке «Санкт-Петербург» или перевод зачислений заработной платы в течение трех месяцев с даты заключения кредитного договора (категория «потенциальный зарплатный клиент»).

Также условия 5,7% по «Госпрограмме» применимы для клиентов, имеющих погашенный кредит в сумме не менее 1 млн рублей или погашенную ипотеку в банке «Санкт-Петербург».

Новыми возможностями по специальной госпрограмме (5,7% годовых) могут воспользоваться клиенты, занятые в сфере здравоохранения, индивидуальные предприниматели, обслуживающиеся в банке в рамках расчетно-кассового обслуживания, а также клиенты банка в сегменте Private banking и Premium.

Условия базовой процентной ставки по «Госпрограмме» доступны для всех категорий клиентов и параметров кредитования в рамках данной программы.

В рамках программы «Семейная ипотека» базовая процентная ставка теперь составляет 4,9%.

Также для клиентов, планирующих частичное досрочное погашение суммы ипотечного кредита средствами материнского капитала (при условии, когда сумма кредита увеличивается на сумму материнского капитала), отменена надбавка 0,25% при первоначальном взносе менее 20%.

Данные условия могут быть применимы как к новым заявкам, так и к действующим одобрениям.