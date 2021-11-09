Банк России установил официальные курсы валют на 10 ноября.

Курс доллара понизился на 11,09 копейки, составив 71,2866 рубля (71,3975 рубля на 9 ноября). Курс евро вырос на 11,42 копейки до 82,6497 рубля (с 82,5355 рубля на 9 ноября).

На Московской бирже на 12:55 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 21 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 14 копеек, валюты стоят 70,99 и 82,29 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника: 70,95—71,36 рубля за доллар и 82,24—82,76 рубля за евро.