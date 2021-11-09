Авиакомпания «Аэрофлот» выступает против использования QR-кода при покупке авиабилета, сообщил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся, — это нормально. Мы с соответствующим программным обеспечением <...> сумеем проверить наличие QR-кода, срок прививки. Но приобретение билета ни в коем случае нельзя ставить — я даже не понимаю, как это технически можно ограничить», — отметил он.

Кремль не обсуждает усиление на федеральном уровне антиковидных ограничений, в том числе введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В администрации [президента] не ведется никаких обсуждений, вся эта поливариантность [возможных мер] находится исключительно в прерогативе правительственного штаба, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами», — сказал он.

Ранее лоукостер «Победа» выступил против введения QR-кодов для покупки авиабилетов, но поддержал введение кодов при регистрации и их проверку перед полетом.