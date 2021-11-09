Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответственности за непредставление в Федеральную налоговую службу информации о клиентах финансовых организаций или ее искажение.

Так, за непредставление такой информации штраф составит 300 тыс. рублей. Невключение финансовой организацией информации об отдельном лице в состав представляемых в ФНС сведений будет наказываться штрафом в 50 тыс. рублей за каждый факт такого нарушения, представление неполной или недостоверной информации — в 25 тыс. рублей. Если же эти нарушения совершены умышленно, то штраф в обоих случаях вырастет до 100 тыс. рублей.

Для клиентов организаций финансового рынка устанавливается ответственность за представление по запросу таких организаций неполной или недостоверной информации о себе, выгодоприобретателях и контролирующих лицах. Штраф для клиентов-физлиц составит 10 тыс. рублей, клиентов-юрлиц — 25 тыс. рублей за каждый факт такого нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и финансовой организацией договора. А если нарушение совершено умышленно, то размер штрафа для них увеличится вдвое.

В первом чтении одобрены штрафы для организаций финрынка за непредоставление информации Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно действующему Налоговому кодексу, ненаправление в установленный срок организацией финансового рынка финансовой информации влечет наложение штрафа в размере 500 тыс. рублей, а невключение информации о клиенте, выгодоприобретателе и прямо или косвенно контролирующих их лицах — 50 тыс. рублей за каждый факт такого нарушения.

Законопроект также уточняет действия банка, который отказал в совершении операций клиенту, который не представил запрашиваемую информацию. В случае поступления денежных средств для зачисления на счет (вклад) такого клиента после принятия решения об отказе в совершении операций банк должен будет не зачислять их на счет (вклад) клиента, а возвратить банку-отправителю. Также уточняется определение финансовых активов, используемое при осуществлении автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами. Финансовыми активами не будут признаваться не только недвижимое имущество и драгоценные металлы, но и ценности, принятые для хранения в индивидуальном банковском сейфе.