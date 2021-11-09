Промсвязьбанк запустил акцию «Здесь и сейчас 2» для военнослужащих и сотрудников ОПК, которые в период с 8 ноября 2021 года по 8 января 2022 года оформят банковскую карту в рамках зарплатного проекта, обслуживаемого ПСБ, и получат первое зачисление зарплаты.

Клиенты, совершившие в течение месяца с момента первого зачисления заработной платы покупки на общую сумму от 2 тыс. рублей, получат в качестве вознаграждения 1 тыс. баллов на бонусный счет. Эти баллы можно суммировать с кэшбэк-баллами, начисляемыми в рамках стандартной бонусной программы по зарплатной карте.

Накопленные баллы можно перевести в рубли в мобильном или интернет-банке из расчета 1 балл = 1 рубль и распоряжаться полученной суммой по своему усмотрению.