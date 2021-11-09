РЖД технологически готовы выполнить поручения, которые могут поступить от государства по поводу введения QR-кодов для поездок, сообщил на форуме Cnews замглавы РЖД Евгений Чаркин.

«Вопрос, безусловно, находится в плоскости государственного регулирования, тех решений, которые могут быть выработаны на уровне правительства. <…> Мы, безусловно, готовы выполнить все те поручения, которые могут поступить. Мы технологически [готовы], повторюсь, нас пандемия очень многому научила, мы очень много сделали, поэтому какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не обсуждает усиление на федеральном уровне антиковидных ограничений, в том числе введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта.