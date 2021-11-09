Ухаживающие за инвалидами I группы получат право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты. Соответствующий закон Государственная дума приняла на пленарном заседании во вторник, 9 ноября, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон включает работников, ухаживающих за членами семьи или иными родственниками, являющимися инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения зарплаты в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

Как отмечают авторы документа, он разработан с целью компенсировать лицам, ухаживающим за инвалидами, трудности, возникающие в связи с необходимостью обеспечивать их особые потребности из-за состояния здоровья.

В пояснительной записке подчеркивается, что закон позволит улучшить жизнь самих инвалидов и даст возможность использовать дополнительные выходные дни для решения насущных проблем, связанных с обеспечением должного ухода за ними и их реабилитацией.