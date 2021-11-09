Российские банки по итогам текущего года могут заработать более 2,5 трлн рублей прибыли, заявил глава СберБанка Герман Греф.

«По банковскому сектору в целом Центральный банк давал свой прогноз прибыли банковского сектора — 2,5 триллиона рублей. У меня нет оснований не доверять этой цифре. Я думаю, что, скорее всего, в районе 2,5 триллиона будет, может быть, даже несколько выше», — сказал он в ходе пресс-конференции.

ЦБ РФ в сентябре улучшил прогноз по прибыли российских банков в 2021 году до рекордных 2,5 трлн рублей с уровня в «2 трлн рублей или даже больше». Рекордную прибыль кредитные организации России получили в 2019 году: доналоговый финансовый результат тогда составил 2 трлн рублей, а чистый — 1,7 трлн рублей. В прошлом году банки заработали 1,6 трлн рублей.