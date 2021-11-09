Правительство РФ утвердило Российский Национальный Коммерческий Банк как уполномоченный в сфере жилищного строительства в Крыму и Севастополе, следует из опубликованного во вторник распоряжения.

«Определить Российский Национальный Коммерческий Банк (публичное акционерное общество) уполномоченным банком, осуществляющим функции уполномоченного банка в сфере жилищного строительства на территориях Республики Крым и города Севастополя», — говорится в документе.

Уточняется, что функции будут выполняться в рамках федеральных законов, определяющих правила долевого строительства.

РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. Он обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.