Выездной туризм россиян постепенно начинает восстанавливаться, однако до возвращения туристических потоков к допандемийным отметкам еще очень далеко. Основные тенденции отрасли изучаются в исследовании Банки.ру «Зарубежный туризм в цифрах: восстановление на малых скоростях».

Согласно данным исследования, объем поездок россиян за рубеж в денежном выражении за период с января по сентябрь (включительно) 2021 года составил 6,1 млрд долларов США. Эта сумма почти в пять раз уступает объему зарубежных поездок в аналогичном периоде 2019 года и примерно на четверть меньше, чем было в январе — сентябре 2020 года.

Как отмечают аналитики Банки.ру, восстановлению положительных темпов зарубежного туризма с апреля 2021 года способствует постепенное открытие границ. Так, в апреле объем зарубежных поездок россиян превысил показатель аналогичного месяца прошлого года впервые с начала пандемии. Все последующие месяцы в текущем году зарубежные поездки демонстрировали уверенный рост в годовом сопоставлении. А наибольший прирост был зафиксирован в июне 2021 года, когда граждане РФ потратили на зарубежные поездки почти в 2,5 раза больше по сравнению с июнем 2020 года.

Впрочем, в сравнении с допандемийным 2019 годом объем туризма в текущем году, даже несмотря на восстановление, остается на минимальных отметках. Так, 2,8 млрд рублей, потраченных россиянами этим летом за рубежом, почти в пять раз меньше летнего результата 2019 года, когда на поездки за границу было потрачено более 13 млрд долларов США. Такая тенденция сохраняется и осенью.

В части поездок иностранцев в Россию наблюдается схожая ситуация, хотя восстановление происходит еще более медленными темпами. Так, за период с января по сентябрь текущего года объем поездок иностранцев в Россию составил в денежном выражении 1,9 млрд долларов, что на 22% и 78% меньше результата за аналогичный период 2020 и 2019 годов соответственно. Восстановление ежемесячных объемов год к году, как и в случае с поездками россиян за рубеж, наблюдается с апреля.

Авторы исследования делают заключение, что, как ни странно, но для российской экономики закрытие границ сыграло положительную роль. В данном случае экономика РФ понесла минимальные потери, так как и до пандемии турпоток из-за рубежа оставался весьма скромным. А денежные средства, которые российские туристы раньше вывозили за рубеж, теперь активно тратились внутри страны, поддержав потребительский спрос и экономику в кризисный период.

В материале «Зарубежный туризм в цифрах: восстановление на малых скоростях», опубликованном в разделе «Исследования», более подробно анализируются показатели отрасли за последние три года, динамика выездных и въездных потоков, обороты туристической сферы. Приводятся как положительные, так и негативные факторы, повлиявшие на российскую экономику в результате сокращения объемов зарубежного туризма.