Компания «МТС» открыла первую на Урале тестовую зону беспроводной связи пятого поколения в Уральском федеральном университете, сообщили в пресс-службе компании.

Первая пользовательская тестовая зона 5G развернута в одном из корпусов УрФУ на улице Тургенева. Indoor-сеть 5G работает на частоте 27 ГГц. Подключиться к ней могут студенты, аспиранты и преподаватели университета со своими пользовательскими устройствами, поддерживающими новый стандарт связи. Те, кто не имеет таких устройств, смогут воспользоваться смартфонами 5G от МТС для сравнения технологий LTE и 5G.

Техническим партнером проекта стала компания Ericsson. Радиопокрытие обеспечивается оборудованием линейки Eriсsson Radio System.

По словам директора филиала МСТ в Свердловской области Андрея Елизарова, студенты смогут использовать сверхбыстрый Интернет для тестирования своих разработок: дронов, робототехники, специальных технических решений для производственных площадок, разработок в направлении «умного» дома и «умного» города.