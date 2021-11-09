Чистая прибыль банковской группы Intesa Sanpaolo в III квартале 2021 года составила 983 млн евро против 1,507 млрд евро в предыдущем квартале, а за девять месяцев — 4,006 млрд евро против 3,112 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные консолидированной финансовой отчетности (без учета приобретения UBI Banca), утвержденной на заседании правления группы, приводятся в релизе банка «Интеза», российской «дочки» группы.



«Результаты первых девяти месяцев 2021 года подтвердили способность группы Intesa Sanpaolo эффективно реагировать на сложности, вызванные пандемией, и уже обеспечили достижение минимальной чистой прибыли в 4 млрд евро, предусмотренной на весь текущий год. Результаты отражают устойчивую прибыльность группы, что обусловлено сильной капитализацией и ликвидностью, устойчивой и диверсифицированной бизнес-моделью и стратегической гибкостью в управлении операционными расходами и качеством активов», — говорится в комментарии банка.

Операционные доходы в III квартале текущего года составили 5,092 млрд евро, сократившись на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом, а за девять месяцев 2021 года составили 15,766 млрд евро, увеличившись на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Операционные расходы в III квартале 2021 года составили 2,638 млрд евро, сократившись на 1,1% по сравнению с предыдущим, а за девять месяцев 2021 года составили 7,893 млрд евро, сократившись на 2,3% по сравнению с тремя кварталами 2020 года.

Операционная маржа в III квартале 2021 года составила 2,454 млрд евро, сократившись на 2,5% по сравнению со II кварталом 2021 года, а за девять месяцев 2021 года составила 7,873 млрд евро, увеличившись на 9,8% по сравнению с девятью месяцами 2020 года.

Валовая прибыль в III квартале 2021 года составила 1,892 млрд евро против 1,700 млн евро во II квартале 2021 года, а за девять месяцев 2021 года составила 6,205 млрд евро против 5,366 млрд евро за девять месяцев 2020 года.

По состоянию на 30 сентября 2021 года сеть группы насчитывала 5 201 филиал, из которых 4 207 находились в Италии и 994 — за рубежом. Общая численность сотрудников — 97 600 человек.



«Создание ценности для всех заинтересованных сторон будет увеличено за счет синергии, оцениваемой более чем в 1 млрд евро, которая получена в результате слияния с UBI Banca, которое успешно завершено без социальных потерь, и за счет более 6 млрд евро в 2020 году и почти 500 млн евро за девять месяцев 2021 года из прибыли до налогообложения, выделенной группой на дальнейшее укрепление устойчивости результатов», — отмечается в релизе.