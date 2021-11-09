В программу форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2021, который пройдет 7 декабря в онлайн-формате, вошли две пленарные дискуссии и четыре сессии.



Участники первой дискуссии обсудят опыт взаимодействия человека с финансовыми технологиями. Вторая панель будет посвящена бесшовным финансовым технологиям и сервисам, которые стали возможны благодаря цифровизации.

Среди других актуальных тем Finopolis в этом году: тенденции на рынке розничного инвестирования, перспективы цифровой ипотеки, вопросы кибербезопасности, а также правовые аспекты современного финтеха.

Трансляция будет доступна на сайте форума по предварительной регистрации .

В очном режиме Finopolis пройдет весной 2022 года в Сочи.