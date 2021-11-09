Депутаты Госдумы на заседании во вторник, 9 ноября, приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий создание публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Как говорится в пояснительной записке к документу, оптимальным вариантом представляется реорганизация Фонда защиты прав дольщиков и Фонда ЖКХ с одновременным сочетанием преобразования в новую публично-правовую компанию в целях реализации действующих функций и новых полномочий, определенных статусом единого института развития.

Фонд развития территорий станет правопреемником указанных организаций и реализуемых ими функций, поэтому унаследует функции сразу двух институтов.

При этом реорганизация юрлиц, являющихся получателями субсидий из федерального бюджета, в течение года влечет за собой необходимость проведения значительного количества операций по передаче бюджетных ассигнований и обязательств, что может повлечь приостановление использования средств федерального бюджета.

«Таким образом, рассматриваемое слияние юридических лиц целесообразно осуществлять с начала очередного финансового года. В этой связи предусматривается особый срок вступления в силу законопроекта — с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, связанных с созданием и правовым положением Фонда развития территорий», — говорится в пояснительной записке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что «новый фонд будет решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и достройки проблемных домов, но и заниматься комплексным развитием территории. Это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно, регионам на реализацию проектов жилищного строительства будут выделяться бюджетные средства».