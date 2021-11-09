Депутаты Госдумы на заседании во вторник, 9 ноября, приняли в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Документом предлагается отменить обязательный технический осмотр для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Согласно законопроекту, владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут проходить техосмотр лишь при постановке на учет, например при смене собственника. И только в случае, если машина старше четырех лет, включая год изготовления. Во всех остальных случаях техосмотр как обязательная процедура отменяется.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 миллионах транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр», — отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как отмечается в пояснительной записке, исходя из положений Правил дорожного движения РФ, обязанность водителя транспортного средства перед выездом проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние сохраняется вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.