«Ростелеком» при определении дивидендов в рамках принятой политики до 2023 года будет исходить из рыночной динамики и стремления повысить доходность акций, заявил старший вице-президент — финансовый директор компании Сергей Анохин.



В апреле «Ростелеком» представил новую дивидендную политику на 2021—2023 годы. В рамках новой политики компания планирует выплачивать на одну обыкновенную акцию не менее 5 рублей и как минимум на 5% больше, чем за предыдущий отчетный год. Во вторник президент компании Михаил Осеевский заявил, что менеджмент «Ростелекома» рассчитывает увеличить дивиденды за 2021 год и в будущих отчетных периодах до 6 рублей на акцию.

«Мы будем предлагать как менеджмент совету директоров рассматривать выплату 6 рублей на акцию. Говоря о дальнейших шагах, то есть у нас дивидендная политика действительно говорит о ежегодной прогрессии, и мы не будем отклоняться от данных формулировок, но они нам задают минимальный прирост, но не ограничивают нас по максимальному», — сказал Анохин во время телефонной конференции, отвечая на вопрос о прогнозе по выплате дивидендов в рамках принятой политики.

«Соответственно, мы будем исходить из рыночной динамики, из нашего стремления повышать доходность наших акций, что подкрепляется именно растущими финансовыми результатами в виде чистой прибыли и формируемого денежного потока», — добавил он.

«Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Государству в лице Росимущества принадлежит 35,91% уставного капитала компании, ВТБ — 7,93%, АО «Телеком-Инвестиции» (представляет интересы бывших акционеров Tele2) — 19,72%, ВЭБу — 3,16%, ООО «Мобител» («дочка» «Ростелекома») — 1,85%. В свободном обращении находится 31,44%.