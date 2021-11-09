Члены Евразийской экономической комиссии обсудят на заседании межправительственного совета 18—19 ноября в Ереване возможность снижения беспошлинного порога для посылок при трансграничной торговле с 200 евро до 20 евро к 2024 году с введением пошлины в 1 евро для посылок стоимостью менее 20 евро. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к участникам переговоров.

Согласно документу, по состоянию на сентябрь предложение РФ по установлению порогов беспошлинного ввоза в отношении товаров для личного пользования, ввозимых в рамках внешней электронной торговли, выглядело следующим образом: нынешние правила, по которым покупка свыше 200 евро или более 31 кг облагается пошлиной в 15% от стоимости, но не менее 2 долларов за 1 кг веса, будут действовать до 30 июня 2022 года.

Далее с 1 июля по 31 декабря 2022 года предлагается снизить беспошлинный порог до 100 евро, а с 1 января по 31 декабря 2023 года — до 50 евро, с 1 января 2024 года — до 20 евро при тех же условиях таможенной пошлины. С 1 января 2024 года также предлагается ввести пошлину в 1 евро за отправления, стоимость которых не превышает 20 евро, а вес — 31 кг.

Напомним, решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов с 1 января 2020 года был снижен с 500 евро до 200 евро.

