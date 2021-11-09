О возникших сложностях ведения бизнеса теперь можно сообщить через «Сервис 360°» на сайте Корпорации МСП. В частности, можно поделиться проблемами в связи с COVID-ограничениями, задать вопросы по проверкам контролирующих органов, рассказать о трудностях при проведении торгов, высказать мнение о работе инфраструктуры поддержки, Корпорации, институтов развития по вопросам получения мер господдержки предпринимательства. Об этом рассказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.



«У нас действуют различные каналы сбора обратной связи от предпринимателей. В регионах открыты горячие линии центров «Мой бизнес». В прошлом году в период длительных ограничений сотрудниками центров был обработан миллион обращений предпринимателей. Новый канал сбора обратной связи дополнит существующие», — отметила она.

«Каждое обращение, поступающее на сервис, будет в обязательном порядке проверяться. При необходимости к решению проблем подключатся представители профильных министерств и ведомств, контрольно-надзорные органы, региональные власти. Мы будем контролировать, как в целом работает инфраструктура поддержки и как оказывается помощь конкретным предпринимателям. Отдельно мы сфокусируемся на инфраструктуре поддержки и МФО. Наша задача — создать механизмы и выработать стандарты оказания услуг и помощи предпринимателям», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас «Сервис 360°» включает в себя восемь тематических разделов, в каждом из которых можно оставить обращение по поводу конкретной проблемы. Количество тем для обратной связи, по словам Исаевича, будет увеличиваться исходя из запроса предпринимателей и ситуации. До 15 рабочих дней сокращен срок рассмотрения обращений.

Сейчас получить помощь малый и средний бизнес может в случаях нарушений прав при проведении проверок, при организации и проведении закупок, при получении финансовой поддержки и услуг в организациях инфраструктуры поддержки МСП, а также при коммуникации с институтами развития.

«Сервис 360°» создан на базе «зеркального реестра проверок», который был разработан по поручению президента России Владимира Путина в целях получения от бизнеса информации о нарушении их прав при проведении проверок. Сервис должен помочь в разработке мероприятий по поддержке предпринимателей, а также повышении эффективности работы профильных органов и институтов развития.