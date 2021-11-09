Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 46 копеек к предыдущему закрытию и составил 70,7425 рубля. С начала торговой сессии было проведено 37,8 тыс. сделок на 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,655—71,36 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 81,9475 рубля, уменьшившись на 48 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,3 тыс. сделок на 403,3 млн евро по курсам от 81,895 до 82,76 рубля за евро.

Рубль обновил максимумы с начала ноября, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«После небольшого укрепления в начале недели рубль заметно ускорил свой рост. К окончанию рабочего дня во вторник пара доллар/рубль снижалась на 0,8%, а евро/рубль — на 0,6%. На валютных площадках развивающихся рынков единой динамики не наблюдалось, глобальные фондовые индексы также демонстрировали смешанную динамику, поэтому рубль главным образом двигался вверх вслед за ценами на нефть. В частности, котировки марки Brent снова предпринимали попытки закрепиться выше 84 долларов за баррель и в течение дня были близки к обновлению недельного максимума», — комментирует эксперт.

Во второй половине дня пара доллар/рубль обосновалась ниже 71 рубля и в ходе дальнейших торгов обновила минимум с начала ноября. Аналитик добавляет, что видимую поддержку отечественной валюте, по всей видимости, снова оказывают ожидания декабрьского ужесточения процентной политики ЦБ РФ. Ожидания усилились после выхода данных по инфляции за октябрь (8,13%), и сейчас рынок не исключает повторения июльского сценария, когда ключевая ставка была повышена сразу на 100 базисных пунктов.