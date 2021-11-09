Госдума проголосовала за утверждение своих представителей в Национальном финансовом совете. Кандидатуры представителей рекомендованы нижней палате парламента комитетом по финансовому рынку.

В НФС от Госдумы войдут три представителя — глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и председатель комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Ранее на заседании комитета по финрынку Аксаков подчеркнул важность соблюдения принципа представительства фракций в НФС и напомнил, что депутаты — члены НФС будут отчитываться о своей деятельности перед тремя профильными комитетами.

Национальный финансовый совет является коллегиальным органом Банка России, который осуществляет свою деятельность на основании закона «О Центральном банке РФ». Численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации, трое — Государственной думой, трое — президентом РФ, трое — правительством РФ. В состав НФС входит также председатель Банка России.