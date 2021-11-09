Президент США Джо Байден продлил на год запрет на американские инвестиции в ряд китайских компаний, работающих в военной сфере, сообщил Белый дом.
В уведомлении о пролонгации режима чрезвычайной ситуации — правовой основе для санкций — Байден заявил, что Китай «все шире эксплуатирует американский капитал в целях развития и модернизации своего военного и разведывательного аппарата».
«Я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайной ситуации, который был объявлен указом 13959 в связи с угрозой инвестиций в ценные бумаги, финансирующие определенные компании КНР, и был расширен указом 14032», — говорится в заявлении Байдена.
Режим ЧС с сопутствующими рестрикциями был введен 12 ноября 2020 года, расширен 3 июня 2021 года и должен был оставаться в силе до 12 ноября 2021 года.
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