Минэнерго США незначительно повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году — с 71,4 до 71,6 доллара за баррель. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent до конца 2021 года составят в среднем 82 доллара за баррель. При этом в 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent понизится до 72 долларов за баррель на фоне продолжающегося роста добычи нефти странами ОПЕК+ и увеличения добычи трудноизвлекаемой нефти в США.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне 69 долларов за баррель в 2021 году и 68,3 доллара за баррель в 2022 году.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 80 тыс. баррелей, до 11,1 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году увеличены на 170 тыс. баррелей, до 11,9 млн баррелей в сутки.

Ведомство отметило, что среднесуточная добыча нефти в США в октябре выросла на 700 тыс. баррелей, до 11,4 млн баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, когда добыча в Мексиканском заливе была почти полностью приостановлена из-за урагана Ида.