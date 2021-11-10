📰 По данным Банка России, за октябрь международные резервы России выросли на 10,115 млрд долларов (на 1,6%) и достигли рекордных 624,237 млрд долларов, пишут «Известия». Стоимость монетарного золота в резервах в октябре увеличилась на 4,201 млрд долларов, или на 3,3%, и на 1 ноября составила 132,859 млрд долларов. В прошлом году объем международных резервов России составлял менее 600,7 млрд долларов. К такому результату привели операции по покупке иностранной валюты, а также рост рыночных цен на золото. Цена золота в настоящее время находится в районе 1 820 долларов за тройскую унцию.

📰 Ноябрь и декабрь исторически являются худшими месяцами для рубля, пишут «Известия». Причин в основном три: высокий спрос на импортные товары перед Новым годом, пик бюджетных расходов, а также окончание финансового года, когда компании рассчитываются по внешним займам и для их выплаты меняют рубли на иностранную валюту. По мнению большинства экспертов, сейчас курс доллара к рублю в наибольшей степени зависит именно от цен на нефть. Если баррель в декабре подорожает до 90 долларов, курс тут же снизится примерно до 65 рублей за доллар, отметили они. Но если нефть подешевеет до 70 долларов, курс сам по себе может подняться ближе к 77 рублям за доллар, предположили эксперты.

📰 Роспотребнадзор завершает общественное обсуждение проекта введения индикаторов возможных нарушений прав потребителей, пишут «Известия». В общей сложности с начала 2022 года может быть введено более 10 индикаторов. На сегодняшний день поступили предложения от Ассоциации компаний розничной торговли, а также от Ассоциации торговых компаний, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Как пояснили в ведомстве, скорее всего, проект будет еще дорабатываться с учетом всех представленных мнений федеральных органов исполнительной власти, бизнес-сообществ и граждан.

📰 Затянувшийся процесс взаимного признания вакцин между Россией и Евросоюзом стимулирует все большее количество граждан РФ сделать прививку за границей, пишут «Известия». Без сертификата о вакцинации одобренным ВОЗ препаратом сегодня нельзя посетить большинство стран ЕС и США. Спрос на вакцинные туры в Европу с момента запуска в середине сентября вырос в десятки раз, в день продается около ста таких путевок, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Стоимость короткого путешествия — от 33 тыс. рублей. По словам экспертов, вакцинные туры в Европу сейчас востребованы, поскольку въезд в большинство стран ЕС и в США по российским сертификатам вакцинации пока невозможен.

📰 Мировые поставки чипов в III квартале 2021 года побили исторический максимум в натуральном выражении, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации полупроводниковой промышленности. Выручка же от продажи микросхем с июля по сентябрь выросла на 27,6% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Однако зарубежные и российские компании продолжают сообщать о нехватке чипов. Вероятно, проблема дефицита может поддерживаться искусственно, так как она позволяет некоторым участникам рынка извлечь краткосрочную выгоду из ситуации, считают некоторые эксперты. Другие уверены, что причина продолжающегося кризиса — логистические сложности.

📰 Общественники предложили правительству компенсировать местным бюджетам инфляционный рост цен на продукты питания, пишут «Известия». Эти средства позволят сохранить качество бесплатной еды для детей в начальных классах, сказано в письме Союза потребителей в правительство. Как заявляют авторы инициативы, в этом году изменилось качество блюд в школьных столовых, в некоторых регионах родители оценили его негативно. В школах объяснили это тем, что подорожание продовольствия не позволило сохранить прежний рацион, сказано в письме общественников.

📰 Хроническая бедность в России относительно редка, а доходы беднейших 20% населения страны росли быстрее, чем средние, не только в последние годы, но последние четверть века, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследования экономистов Хай Ань Дань из Всемирного банка и Ксении Абаноковой из Высшей школы экономики, по-новому периодизирующих бедность в РФ с 1990-х.

📰 Рынок M&A в III квартале показал стремительное восстановление, пишет «Коммерсант». По объему сделок был превышен не только показатель 2020 года (в два раза), но и результат доковидного 2019-го (на 10%). Лидерами в прошедшем квартале стали сектора строительства, торговли и ТЭКа, в которых прошли крупнейшие сделки. В перспективе объем рынка продолжит расти за счет органической консолидации, а также реструктуризации активов в постковидный период.

📰 Японские автоконцерны испытывают проблемы с поставками комплектующих на свои заводы в Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсант». Дело в том, что по требованию Роспотребнадзора все японские товары на таможне стали усиленно проверять на уровень радиации. Причина усиления контроля неясна. В ведомстве уверяют, что фактов превышения нормативов не было с 2018 года, а японские товары контролируются давно. Между тем в Toyota и Nissan видят реальную угрозу остановки конвейеров.

📰 Минтранс рассматривает возможность увеличить субсидии на авиакеросин для перевозчиков на Дальнем Востоке, пишет «Коммерсант». Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предлагает повысить их для ДФО и Крайнего Севера почти в четыре раза, до 11 тыс. рублей за тонну, а для всех остальных авиакомпаний — вдвое, до 7 тыс. рублей. По расчетам аналитиков, это даст перевозчикам дополнительные 30 млрд рублей в 2022 году. Но в некоторых авиакомпаниях более реалистичным считают пересмотр демпфера на авиакеросин.