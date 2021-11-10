Основатель компании Tesla Илон Маск от падения акций автопроизводителя на фоне опроса подписчиков в Twitter потерял 50 млрд долларов, это стало крупнейшим падением состояния и превзошло потери основателя Amazon Джефа Безоса после развода, сообщает Bloomberg.

«На данный момент Илон Маск потерял 50 млрд долларов после второго дня подряд падения цены акций Tesla», — пишет агентство.

В выходные Маск устроил опрос подписчиков Twitter, не продать ли ему 10% акций Tesla. Затем сообщалось, что его брат до опроса продал свои акции на 109 млн долларов. Большинство участников голосования поддержали идею продать акции. Агентство указывает, что распространялась и информация о возможном желании Маска продать акции для покрытия долгов.

В сообщении отмечается, что Маск не потерял статус самого богатого человека мира, но разница между его состоянием и состоянием Безоса сократилась до 83 млрд долларов.

Агентство указывает, что финансовые потери Маска стали крупнейшим двухдневным падением, но не самым большим за день: Безос после развода за сутки стал «беднее» на 36 млрд долларов.

Некоторые акционеры Tesla, как указывает агентство, потеряли от 750 млн до 2,1 млрд долларов.